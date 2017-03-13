Mersin'de TIR ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada TIR içinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı. Kaza, Mersin-Tarsus karayolunda meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 33 R 0495 plakalı TIR, Karacailyas Mahallesi'nde Durmuş D. yönetimindeki 01 ATG 20 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada TIR şoförü araç içinde sıkışırken, beton mikseri şoförü hafif yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve 112 ekibi sevk edildi. Beton mikseri şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, tır içinde sıkışan şoförü kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda tır şoförü bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı şoför olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İHA
Beton mikseri ile TIR çarpıştı
Mersin'de TIR ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada TIR içinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.
13 Mart 2017 Pazartesi 14:35
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