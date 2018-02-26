Beton mikseri ölüm saçtı

Sultangazi’de minibüsten inen 80 yaşındaki kadını beton mikseri ezdi. Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. 80 yaşındaki Altun Can, göz ameliyatı öncesi muayene olmak için sabah saatlerinde minibüse binerek hastaneye gitti. Hastanedeki işlerini halleden yaşlı kadın, evine gitmek üzere öğle saatlerinde tekrardan minibüse bindi.

Kısa bir süre sonra bulvara gelen minibüs sürücüsü, yaşlı kadını kırmızı ışık yandığı esnada indirdi. Minibüsten inen Can, yolun karşısına geçmek istediği sırada seyir halinde olan Ahmet Çelik idaresindeki 34 ES 0139 plakalı beton mikserinin altında kalarak ağır yaralandı.

Sürücü serbest bırakıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan kadın, olaydan 2 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili asli kusur yüzde 90 oranında ölen kadına, yüzde 10 ise beton mikseri sürücüsüne verildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Çelik ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadın minibüsten iner inmez beton mikserinin altında kalıyor.

Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

Kaza sonrası yaşlı kadının kız kardeşi, oğulları, kızları, torunları, yakınları ve komşuları olay yerine geldi. Kadının kardeşinin ve komşularının sinir krizi geçirdiği olay yerinde oğulları ve yakınları da duruma isyan etti. Aile hem minibüs sürücüsüne hem de beton mikseri sürücüsüne tepki gösterdi. Yaşlı kadının ailesi minibüsün Altun Can’ı yaya geçidinde indirmediğini söyledi. Şoför Çelik’in ise ifadesinde, Can’ı kör noktada kaldığı için göremediğini ifade ettiği öğrenildi.

Minibüsler yine aynı yerde yolcu indirdi

Bu arada, yaya geçidinin olmadığı ve olayın yaşandığı yerde minibüslerin yolcu indirmeye ve almaya devam etmeleri dikkat çekti. Kırmızı ışıkta durduğu esnada ölen kadının yakınları tarafından “Neden burada yolcu indiriyorsun yanlış değil mi?” sorusuna, minibüs şoförü, “Haklısınız” demekle yetindi. Beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarının ise yine aynı hızla dikkatsizce seyir ettikleri gözlendi.

‘Toprağa vermeden şoför tahliye oldu’

Ölen kadının oğlu Emsal Can, “Kazada annemi suçlu bulmuşlar. Adalete de güveniyoruz ama bir köpek öldürdüğünde cezası ağır oluyor, insan öldüğünde böyle mi oluyor. Ayrıca ne şoförden ne de çalıştığı firmadan taziyeye gelen olmadı. Arayan soran yok, bu böyle ne olacak” dedi. Öte yandan, ölen Altun Can, geçtiğimiz Perşembe günü ikindi vakti Eyüp Yeşilpınar’daki Veysel Karani Camii’nde cenaze namazının kılınmasının ardından Yeni Alibeyköy Mezarlığına defnedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemesi sürüyor.

İHA