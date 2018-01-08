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Beton mikserleri ölüm saçıyor

İzmir'de virajı alamayan bir beton mikseri devrildi. 50 metrelik uçuruma yuvarlanmak üzere olan mikser, elektrik direğine takıldı. Benzer bir kaza da Bakırköy'de yaşandı. Sahil yolunda yine bir beton mikseri virajı alamayarak devrildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:34
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Beton mikserleri ölüm saçıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, virajı alamayan dolu beton mikseri elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü sıkıştığı yerden yaralı halde kurtarılırken, beton mikserinin yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanmasını elektrik direği önledi. Kaza, Zafer Mahallesi orman yolunda meydan geldi.

Gaziemir'den Karabağlar yönüne giden Süleyman Bahadır Nalbantoğlu (58) yönetimindeki 59 PR 291 plakalı dolu beton mikseri iddiaya göre virajı alamadı. Özel bir firmaya ait beton mikseri önce bariyerlere, sonra da elektrik direğine çarparak devrildi. Şoför Nalbantoğlu, araçta sıkıştı.

Kazayı görenler durumu AKS 110, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri, beton mikserinin kupasında sıkışan Süleyman Bahadır Nalbantoğlu'nu kısa sürede kurtararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı şoför, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Nalbantoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beton mikserinin elektrik direğine çarpması ve elektrik direğinin devrilmesi ile bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Durumun bildirilmesi ile elektrik firmasına ait ekipler gelerek çalışma başlatırken onarımdan sonra bölgeye elektrik verileceği öğrenildi. Öte yandan, beton mikserinin uçuruma yuvarlanmasını elektrik direği önledi.

 Bakırköy'de de beton mikseri devrildi

Öte yandan İstanul Bakırköy Sahilyolu üzerinde bulunan Taşhan Köprüsü'ndeki virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 FG 8526 plakalı beton mikseri de bariyerlere çarparak devrildi. Olayda yaralanan beton mikseri sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yol, trafiğe kapandı. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı vinçler beton mikserini yoldan kaldırdı.

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