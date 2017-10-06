Beyazıt'ta canlı bomba paniği

Beyazıt'ta vatandaşların bir kadından şüphelenmesi polisi harekete geçirdi. Polis tarafından durdurulan kadın "Üzerimde bomba var" diye bağırınca gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilirken, şüpheli kadın yapılan ilk sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Beyazıt'ta sabah 09.30 sıralarında vatandaşlar hal ve hareketlerinden şüphelendiği bir kadını polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheli kadını Beyazıt Polis Merkezi önünde durdurdu.

Bunun üzerine şüpheli kadın “Üzerimde bomba var” diye bağırdı. İsminin Hatice B. olduğu öğrenilen 44 yaşındaki şüpheli kadın polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan kadının yapılan ilk incelemelerin sonunda akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Beyazıt Polis Merkezi Amirliği’nde yapılan ilk sorgulamanın ardından şüpheli kadın, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.