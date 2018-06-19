Beylikdüzü'nde çocuk cesedi bulundu

Kavaklı, Kordon'da sabah saatlerinde çalışan belediye işçileri, sahil kenarında yerde hareketsiz yatan bir erkek çocuğu gördü. İşçiler kısa sürede polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini anlarken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada cesedin incelenmesi için cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi. Yapılan ilk incelemede cesedin 14. yaşındaki Ahmet Ö. isimi çocuğa ait olduğu belirlendi. Yakındaki bir çay bahçesinde çalıştığı öğrenilen Ahmet Ö.'nün şakağından giren tek mermi ile öldüğü anlaşılırken, silah da bacağının altında bulundu. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

İHA