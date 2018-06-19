Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94437
ALTIN
194.102
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2348
EURO
5.4729

Beylikdüzü'nde çocuk cesedi bulundu

Beylikdüzü sahilinde, bir erkek çocuğu cesedi bulundu

19 Haziran 2018 Salı 18:22
Beylikdüzü'nde çocuk cesedi bulundu

Kavaklı, Kordon'da sabah saatlerinde çalışan belediye işçileri, sahil kenarında yerde hareketsiz yatan bir erkek çocuğu gördü. İşçiler kısa sürede polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini anlarken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada cesedin incelenmesi için cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi. Yapılan ilk incelemede cesedin 14. yaşındaki Ahmet Ö. isimi çocuğa ait olduğu belirlendi. Yakındaki bir çay bahçesinde çalıştığı öğrenilen Ahmet Ö.'nün şakağından giren tek mermi ile öldüğü anlaşılırken, silah da bacağının altında bulundu. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son fotoğrafını kendi eliyle çekti
Son fotoğrafını kendi eliyle çekti
Dayakçı enişteyi bacağından vurdu
Dayakçı enişteyi bacağından vurdu
Tartıştığı şahsa arabayla çarptı
Tartıştığı şahsa arabayla çarptı
Otobüsün çarptığı kadın ölümden döndü
Otobüsün çarptığı kadın ölümden döndü
Yardıma giden balıkçı boğuldu
Yardıma giden balıkçı boğuldu
Rize'de feci kaza
Rize'de feci kaza
2 kişinin kavgası kanlı bitti  
2 kişinin kavgası kanlı bitti  
Yıldırım 32 koyunu telef etti  
Yıldırım 32 koyunu telef etti  
Gaziantep’te korkutan gerginlik... ölü ve yaralılar var
Gaziantep’te korkutan gerginlik... ölü ve yaralılar var
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim