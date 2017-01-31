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Beyoğlu’nda 3 katlı bina çöktü

Beyoğlu’nda bir bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Yıkılma anı güvenlik kameralarına yansırken 2 kişi hafif yaralandı. Olası bir facia ucuz atlatıldı.

31 Ocak 2017 Salı 18:28
Beyoğlu’nda 3 katlı bina çöktü
Beyoğlu’nda 3 katlı boş bir binada ruhsatlı yıkım yapıldığı esnada çökme meydana geldi, 2 kişi hafif yaralandı. Olay, Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı boş bir bina ruhsatlı yıkım yapıldığı esnada çöktü. 
Büyük bir gürültüyle çöken bina çevrede paniğe neden olurken binanın yan tarafında bulunan otopark çökmenin etkisiyle hasar gördü. 
Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek hızla çalışmalara başlayan ekipler, binanın molozlarının altında bir vatandaş kalma ihtimaline karşı araştırma yaptı. Çökme nedeniyle hafif yaralanan bir işçi ve bir otopark çalışanı çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çöken binanın molozları altında kimsenin olmadığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri çöken binanın kaldırılması için çalışma başlatırken polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Moloz parçalarının düştüğü yol araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine getirilen kepçe yardımıyla binada kalan ve düşme olasılığı bulunan tehlikeli moloz parçaları yıkıldı. Ardından olay yerine gelen belediye ekipleri enkazı temizleme çalışması başlattı. Çöken binanın altında kalmamak için kaçarken dizinden yaralanan Murat Akgirvanlı, “Kaçarken oldu. Son anda sesi hissettik. İşte bina çöktü” dedi. 3 katlı boş binanın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde binanın bir anda yerle bir olduğu görülüyor. Ardından etrafı toz bulutu kaplıyor. 
Bu esnada cadde üzerinden araçlar geçmeye devam ediyor. İHA
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