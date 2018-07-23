Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95305
ALTIN
186.718
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2155
EURO
5.5556

Beyoğlu’nda kapkaççı dehşeti

Beyoğlu’nda taksiyle evlerine gelen 2 kadın, arabadan indikleri sırada kapkaççı dehşeti yaşadı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:16
Beyoğlu’nda kapkaççı dehşeti

Kapkaççılar çantasını vermek istemeyen kadını yerlerde sürükledi. O dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 3 Temmuz günü Beyoğlu Hacı Ahmet Meydanı yakınlarında yaşandı. 2 kapkaççı ticari taksi ile evine gelen kadınları görünce takip etmeye başladı.

Taksiden inen kadınların bina girişinde kapıyı açmaya çalıştığını fark eden kapkaççılar koşarak kadınların yanına gelip birinin çantasını aldı. Kapkaççının saldırısı sonrası çantasını bırakmak istemeyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Kapkaççı, çantasını bırakmayan kadını yerlerde sürükledi.

Daha sonra çantayı alan kapkaççı hızla olay yerinden uzaklaştı. Kapkaççılar kaçarak uzaklaşırken, kadının yere düştüğünü gören taksici ve çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. 2 kadının yaşadığı kapkaççı dehşeti çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabutlar peş peşe sıralandı
Tabutlar peş peşe sıralandı
Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç dayak yedi
Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç dayak yedi
Oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
Oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
Otomobil beton ayağa çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobil beton ayağa çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
3 çocuk babası keneden öldü
3 çocuk babası keneden öldü
Otobüs, alev topuna döndü
Otobüs, alev topuna döndü
Baca temizlerken çatıdan düştü
Baca temizlerken çatıdan düştü
Halı sahadan sonra kalp krizinden öldü
Halı sahadan sonra kalp krizinden öldü
En pahalı tuvalet 2 gün dayandı
En pahalı tuvalet 2 gün dayandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim