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Beyoğlu’nda korkunç yangın: 3 ölü

Beyoğlu’nda bir binanın çatı katında çıkan yangında kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk hayatını kaybetti. Sobadan çıktığı iddia edilen yangında bina alev alev yandı

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Beyoğlu’nda korkunç yangın: 3 ölü
Yangın, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Gülfidan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Sobadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede evi sardı. O sırada aynı odada uyuyan 3 kardeşin evde mahsur kaldığı öğrenildi. Çıkan yanında binanın çatı katı alev alev yanarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları başlattı. Binaya giren itfaiye ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı. 5 yaşındaki İsa, 3 yaşındaki Abdurrahman ve 2 yaşındaki Vedat Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. 
Olay yerine gelen çocukların ablası, ağabeyi ve babaları sinir krizi geçirdi. İçeri girmeye çalışan abla polis ekipleri tarafından güçlükle evden çıkarıldı. Çocukların annelerinin Mardin'de olduğu, babanın da işe gittiği öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. İHA
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Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı
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