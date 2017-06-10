Beyoğlu’ndaki yangın paniğe neden oldu

Yangın, Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda dün saat 15.00 sıralarında çıktı. Restoranın elektrik panolarında çalışma yapıldığı esnada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Restoranda müşterilerin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, çıkan yangından dolayı çevrede yoğun duman oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma ve tahliye çalışmalarının ardından, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. İHA