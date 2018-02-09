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Bıçakladığı kişiyi bir de tekmeledi

Karaman'da bir kişi bıçakladığı şahsın sedye ile ambulansa alınışı sırasında tekrar olay yerine gelerek tekme atması sonucu gözaltına alındı

09 Şubat 2018 Cuma 17:30
Bıçakladığı kişiyi bir de tekmeledi

Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesinde iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. (17) yanında taşıdığı bıçakla A.T'yi (17) bacağından bıçakladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı A.T. ise cadde üzerinde bulunan bir mağazaya sığındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa taşıdığı esnada olay yerine tekrar gelen şüpheli M.B, yaralı A.T'ye sedye üzerinde taşınırken tekme attı. Polisin müdahalesiyle şüpheli olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı. Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KaramarBıcakladığıAmbulansSedyeTekme
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