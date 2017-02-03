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Bıçaklanan kızı kurtarayım derken...

Samsun’da bir genç, bıçaklı saldırıya uğrayan genç kızı kurtarmak isterken kendisi de boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

03 Şubat 2017 Cuma 18:07
Bıçaklanan kızı kurtarayım derken...
Olay, Samsun’un İlkadınm ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan baldızının arkadaşı olan 17 yaşındaki S.K. adlı genç kızı kurtarmak isteyen Mustafa Ç.(25), kendisi de bıçaklı saldırıya uğrayarak boğazından yaralandı. Yaralı halde kendi otomobiline binip hastaneye gitmek isteyen Mustafa Ç., yolda ağırlaştı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçakla kafasından yaralanan S.K. adlı kız da aynı hastanede tedavi altına alındı. S.K.’nin polise verdiği ilk bilgide kendisinin C.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradığını, olayı gören Mustafa Ç.’nin kendini kurtarmak isterken bıçaklandığını söylediği öğrenildi. C.B. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA
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