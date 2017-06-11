Bıçaklı kavga can aldı

Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyen Mehmet T. (57) ile Mehmet Teke (45) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T., üzerinde taşıdığı bıçakla Teke'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Teke, olay yerinden kaçmaya çalışırken yere yığıldı.



112 acil servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Teke, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Mehmet T. gözaltına alındı. Mehmet T. ile Mehmet Teke arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

