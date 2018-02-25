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Bilezikleri için öldürülen kadın toprağa verildi 

İstanbul’da eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolundaki 5 bileziği için sırtından bıçaklanarak öldürülen Hüsniye Kaya, memleketi Kastamonu’da toprağa verildi

25 Şubat 2018 Pazar 17:48
Bilezikleri için öldürülen kadın toprağa verildi 

İstanbul Fatih’te 80 yaşındaki Hüsniye Kaya, eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hüsniye Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüsniye Kaya’nın yapılan inceleme sonrasında, kolundaki 5 adet bileziğinin olmadığı belirlendi. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Hüsniye Kaya, buradan alınarak memleketi Kastamonu’nun Daday ilçesine götürüldü. Evinde helallik alınan Hüsniye Kaya, Daday Merkez Kolukaraoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Bağışlar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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