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Bilgisayarı çalan hırsız geri döndü

Şanlıurfa'da gündüz vakti girdiği iş yerindeki dizüstü bilgisayarı çalan hırsız, daha sonra geri dönüp unuttuğu şarj aletini de aldı

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Bilgisayarı çalan hırsız geri döndü

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinin kapısını açık bırakarak yan komşusuna çay içmeye giden Hüseyin Cıtırık, geri geldiğinde masasının üstündeki dizüstü bilgisayarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cıtırık, içeri giren bir şahıs tarafından dizüstü bilgisayarının çalındığını gördü. 

Durumu polise haber veren Cıtırık, hırsızın yakalanmasını istedi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde büroya gelen hırsız, içeriyi kontrol ettikten sonra çıkıp dışarıyı da kontrol ediyor. Etrafta kimsenin olmadığını görünce dizüstü bilgisayarı alarak uzaklaşan hırsız, sonra tekrar geri dönüp elektrik prizine takılı şarj aletini de alıp uzaklaşıyor. 

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Bilgisayarı çalan Hırsız Geri Döndü
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