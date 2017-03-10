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Binanın çatısında ceset bulundu

Başknet'te 20 gündür kayıp olan bir şahıs, oturduğu evin çatısında ölü olarak bulundu.

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Binanın çatısında ceset bulundu
Başknet'te 20 gündür kayıp olan bir şahıs, oturduğu evin çatısında ölü olarak bulundu. Olay, Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik Caddesi Esenlik Sokak’ta oturan Cengiz D. (54) 20 gündür kayıp olarak aranıyordu. Çatı katından gelen ağır kokuyu fark eden bina sakinleri,durumu yetkilere bildirdi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Çatı katını kontrol eden ekipler, cesedi fark etti. Yapılan incelemelerin ardından bulunan cesedin Cengiz D.’ye ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsın ailesine haber verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemelerinin ardından Cengiz D.'nin cansız bedeni Ankara Adli Tıp Morguna götürüldü. AA
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