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Binanın son katı çöktü: 1 ölü

Fatih’te 4 katıl bir binanın son katında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

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Binanın son katı çöktü: 1 ölü

Fatih’te 4 katıl bir binanın son katında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Fatih ilçesi Muhsine Hatun Mahallesi Mollataşı Caddesi’nde bir binada meydana geldi. Binanın 4’üncü katı saat 17.30 sıralarında çöktü. Büyük bir ses duyan ve duman gören sokak sakinleri yaşadığı ilk şokun ardından sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çökme esnasında binada bulunan 3 kişiden 2’si zarar görmeden kaçarken, yabancı uyruklu olduğu ve ismi henüz bilinmeyen bir kadın göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Kadının cesedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesi sonrası ceset morga kaldırıldı.

Olayı gören bir vatandaş ise, “Biz burada çalışıyorduk birden yukarıdan dumanlar çıktı. Biz buraya geldiğimizde yukarıda çatı katı yıkıldı yardıma koşun dediler. Biz yardıma gittiğimizde göçük altında 30 - 35 yaşlarında bir bayan sıkışmıştı. Çıkarmaya çalıştık ama çıkaramadık. İtfaiye polis geldi sonra bizi çıkardılar. Bayanda yabancı sanırım. Kafası sıkışmıştı o sırada. Nefes alamıyordu” dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
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