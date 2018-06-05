Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97823
ALTIN
191.914
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1600
EURO
5.3841

Binlerce arı telef oldu  

İnegöl'de kovanların yakınında bulunan bahçedeki ürünlere atılan ilaç, 125 kovandaki 650 bin arıyı telef etti. Ekmek teknesi arıları telef olan 5 üretici duruma isyan ederken, hasat döneminin başlamadan bittiğini ifade ettiler

05 Haziran 2018 Salı 18:11
Binlerce arı telef oldu  

Bursa'nın inegöl ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi'nde 50 kovandaki bal üretimi yapan arılarının telef olduğunu söyleyen Üretici İbrahim Turan, “Tarla komşumuz bahçesini ilaçlıyor. Bu ilacın arılara zararı olduğunu bile bile ilacı ürünlerine atıyor. İlacın ardından arılarımızın hepsi öldü.

5 üreticiye ait toplam 125 kovandaki arılar telef oldu. Kovan başına bin lira civarında, toplam 125 bin lira zararımız var. Jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdik. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz” dedi.

Hasat dönemi bitti

Arılarının tamamının telef olduğunu söyleyen Ahmet Akman ise, “Üç seneden bu yana tarla komşumuzu ikaz etmemize rağmen ürünlerini ilaçlıyor. İlaçlama sonucunda, arılarımız telef oldu. İşçi arılarımız telef oldu. Hasat dönemimiz tamamen bitti. Çalışan arı kalmayınca bal üretimi de olmadı.

Biz kaç kez ikaz ettik ama dinlemedi. Hasat dönemimiz başlamadan bitti. Tamamen zarar ettik” diye konuştu. Akman, kovan başı ortalama 5 bin arı olduğu varsayılırsa, 650 bin adet arının telef olduğunu ifade etti. Yetkililere seslenen Akman, zararlarının karşılanmasını istedi.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk parkında pitbul dehşeti
Çocuk parkında pitbul dehşeti
Garaj savaş alanına döndü
Garaj savaş alanına döndü
Rapçinin 10 yıl hapsi isteniyor
Rapçinin 10 yıl hapsi isteniyor
Müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı
Müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı
Akrabasını ayağından vurdu
Akrabasını ayağından vurdu
Yaşlı adam ev yangınında can verdi
Yaşlı adam ev yangınında can verdi
Denizde can pazarı
Denizde can pazarı
Motorun başında kalp krizi geçirdi
Motorun başında kalp krizi geçirdi
Kene Kayseri'de can aldı
Kene Kayseri'de can aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim