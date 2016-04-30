Binlerce arı telef oldu

Kaza, Buharkent Feslek Mahallesi yakınlarında önceki gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke Bağarası yakınlarından yüklenen Tahsin K.’ya ait olduğu öğrenilen arı kovanlarını Tokat’a götürmek üzere yola çıkan Özakan A. yönetimindeki TIR, Buharkent Feslek yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkması üzerine yolun kenarındaki zeytin bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri, yerleşim yerlerine yakın mesafede meydana gelen kazadan Aydın Arıcılar Birliğinin haberdar edilmesi üzerine gece yarısı uyandırılan çok sayıda arıcı kıyafetlerle kaza mahalline getirildi. Ekiplerle birlikte adeta zamanla yarışan arıcılar, kurtarma çalışmalarına katıldı. Aydın Arı yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir’in de olay yerine gelip kurtarma çalışmalarına katıldığı kazada, özel kıyafetli kurtarma ekipleri, adeta zamanla yarışırcasına telef olmayan arıları yeniden kovanladı. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdermir, yaklaşık 500 kovan arının telef olduğunu belirtti. İHA