Binlerce kişiyi dolandıran şebeke çökertildi

Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, internet üzerinden binlerce kişiyi dolandıran suç şebekesi çökertildi. Şebeke üyelerinden birinin poliste 112 suçtan arama kaydı, devam eden 78 davası ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu belirlenirken, zanlıyı kolundaki dövmesinden tespit eden polis, müşteri kılığında beklediği şahsı eğlence mekanında yakaladı.

Polise giden bir vatandaş, internet üzerinden otomobil jantı aldığını ancak dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Artan şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlar Soruşturma Bürosu harekete geçerek çalışma başlattı. Dolandırılan kişilerin, bir satış sitesinden alışveriş yaptığını belirleyen Siber polisi, sahte kimlik ve belgelerle web siteleri üzerinden binlerce kişiyi dolandıran bir şebekeyi tespit etti. Polisin tespitlerine göre, çete üyeleri önce internet üzerinden reklam veren çok sayıda firmaya ulaştı.

Teknik ve fiziki takip 6 ay sürdü

Firmalara ürün almak istediklerini söyleyerek, hesap numaraları istendi. Ardından reklamlar kopyalanarak bir internet sitesinde satış başlatıldı. Dolandırıcılar, ürünler için firmaların satış fiyatının 4'te 1'ini talep ederek haksız kazanç elde etti.

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 6 ay süren teknik ve fiziki takibe alan polis, şüphelilere telefon numaralarından ulaşamayınca günlerce iz sürdü. Şüphelilerin kullandıkları hatlar tek tek incelenerek hat aldıkları GSM bayilerine ulaşıldı. Günlerce süren çalışmalarda şüphelilerden birinin asıl kimliği belirlendi. Araştırmalarda 2 şüpheli daha tespit edildi. İncelemelerin ardından şebekenin elde ettikleri paraları banka ATM’lerinden çektiklerini tespit eden polis, zanlılardan birinin kolundaki dövmeyi kayıt altına aldı. Zanlıların dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla gece kulüplerinde harcadıklarını tespit eden polis, şebekenin yönetim şemasını da tek tek tespit etti.

Adeta bir suç makinesi

Operasyon kararı alan emniyet güçleri, başkent Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenleyerek E.O. (28), C.B. (28) ve Y.A. (30) adlı 3 şüpheliyi eğlencedeyken gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden E.O.'nun dolandırıcılıktan 56 kaydının olduğu, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 78 farklı davasının devam ettiği ve 112 ayrı arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan C.B.'nin ise 11 suç kaydı, 14 bilişim dolandırıcılığından da arandığı tespit edildi.