Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118119
ALTIN
161.430
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3305
EURO
4.6843

Binlerce kredi kartını boşalttılar

Başka şahıslara ait banka veya kredi kartı bilgilerini sahte pos cihazlarıyla kopyaladıktan sonra müşterilerin hesaplarından 2 milyon 500 bin lira çeken 22 kişilik şebeke çökertildi. Yakalanan 22 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı 

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:21
Binlerce kredi kartını boşalttılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan yoğun ihbar doğrultusunda başkalarına ait banka veya kredi kartı bilgilerini sahte pos cihazlarıyla kopyalayıp müşterilerin hesaplarını boşaltan bir şebekeyi tespit etti.

Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan 10 ayrı soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basan siber polisi, vatandaşların kredi kartlarını banka ATM’lerine yerleştirdikleri kopyalama aparatları ve firmalardaki sahte pos cihazları üzerinden 5 bini aşkın vatandaşın hesaplarını boşaltan 22 şüpheliyi yakaladı.

Kopyalanan kredi ve banka kartı bilgileri üzerinden 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 22 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş banka ve kredi kartları, ATM ve pos cihazı kopyalama düzenekleri, ATM kamera aparatları ile çok sayıda sahte plastik kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlılardan 5'i ‘adli kontrol’ şartıyla salıverilirken, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürürken, sahte cihazla müşterilerin kredi kartlarını kopyalama anı ATM ve iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BankaKredi KartıPosMüşterişebeke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuytul'a 7 yıl isteniyor
Kuytul'a 7 yıl isteniyor
Freni patlayan traktör dehşet saçtı
Freni patlayan traktör dehşet saçtı
Gizli buzlanma 2 can aldı
Gizli buzlanma 2 can aldı
40 polise gözaltı
40 polise gözaltı
Van'da 55 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 55 kilogram eroin ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta feci kaza
Kahramanmaraş’ta feci kaza
Mezarlıkta kazı yapan 9 kişi tutuklandı
Mezarlıkta kazı yapan 9 kişi tutuklandı
FETÖ'ye 50 milyon lira nakit aktarmışlar
FETÖ'ye 50 milyon lira nakit aktarmışlar
Flaş açıklama! 'askerlik süresi uzatıldı' iddiası...
Flaş açıklama! 'askerlik süresi uzatıldı' iddiası...

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim