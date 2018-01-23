Binlerce yangının faili söndürülmemiş izmaritler

Kentte çıkan yangınların yüzde 33.6'sını oluşturan 8 bin 420 yangına, söndürülmemiş izmaritler yol açtı. İstanbul'da son 5 yılın verileri dikkate alındığında ise sigara izmaritinden çıkan yangınların sayısı ve yüzdesi 2017'de en düşük seviyesini gördü.

2013'te 13 bin 10, 2014'te 9 bin 168, 2015'te 10 bin 532, 2016'da 11 bin 341 olan sigara kaynaklı yangınlar 2017'de 8 bin 420 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı.

İlde elektrik kontağından 6 bin 259 (yüzde 25), kasıtlı şekilde bin 981 (yüzde 7.9), çocukların ateşle oynaması sonucu 867 (yüzde 3.5), elektrikli aletlerle ilgili ise bin 206 (yüzde 4.8) yangın çıktı.

Yangınların bin 100'ü (yüzde 3.5) ise "baca" sebepli olarak istatistiklere yansıdı.

AA