Bir aile kazada yok oldu

Afyonkarahisar ’da nişan töreninden dönen aile üyeleri kazada hayatını kaybetti. Kaza Afyonkarahisar-Konya karayolunun 44. kilometresi, Çay ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Aşırı hızdan kaynaklandığı tahmin edilen kazada, Çay ilçe yolundan çıkan Adil Eke idaresindeki 07 V 2780 plakalı otomobil, Konya istikametine giden Mehmet Çağlar yönetimindeki 03 KP 111 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi iki araçta yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre savrulduktan sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Adil Eke (36), eşi Nuran Eke (35), kızları Emine Eke (14) ile Ayşe Kiraz (40) hayatını kaybederken, minibüs şoförü Mehmet Çağlar ile Ramazan Kiraz ve Fatma Kiraz yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Bedeni 10 metre öteye savuldu

Kazada hayatını kaybeden 3 kişiyi taşıyan otomobilin Çay ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninden çıktıkları ve ilçeye bağlı Karaadilli beldesine gittikleri öğrenildi. Kazada yaralanan 3 kişinin durumlarının ciddi olduğu kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerden birisinin araçların birinin camından fırlayarak olay yerinden yaklaşık 10 metre uzağa düşmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Otomobilde hayatını kaybeden 1 kişinin ise cansız bedeni ekipler tarafından çıkarılarak ceset torbasına konuldu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yan yana toprağa verildiler

Bu arada 3’ü aynı aileden olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenler dün gözyaşları arasından toprağa verildi. Yan yana açılan mezarlarda toprağa verilen Eke ailesi fertlerinin bu manzarası yürekleri dağlarken, Ayşe Kiraz da yine Karaadili Asri Mezarlığından defin edildi.

Kazada bütün ailesini kaybetti