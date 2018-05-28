Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
106525
ALTIN
191.402
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1018
EURO
5.3254

Bir aile yok oldu

Aile içi şiddet sonucu bunalıma girdiği iddia edilen genç, babasının beylik silahıyla dehşet saçtı. Anne ve babasını vurduktan sonra çatıya çıkan genç, ikna edilemedi. Sahur vakti yaşanan olayda bir aile yok oldu

28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:40
Bir aile yok oldu

Aile içi şiddet mağduru genç, babasının beylik silahıyla dehşet saçtı. Feci olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru (17), uyudukları sırada emekli polis olan babasının beylik silahıyla annesi Suna (41) ve babası Adem Doğru'yu (47) beş kez ateş ederek vurdu. Sahur vakti silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra elindeki silahla apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru'yu ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mert Ali Doğru, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden anne, baba ve oğullarının cenazeleri, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aile içi şiddet yaşanıyordu

Doğuya tayininin çıkması üzerine yaklaşık 3 ay önce emekliye ayrılarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Adem Doğru’nun uzun yılardır eşiyle sorunlar yaşadığı, birkaç yıl önce darp yüzünden evden uzaklaştırma aldığı, Suna Doğru’nun ise geçtiğimiz yıl eşine boşanma davası açtığı ancak daha sonra çiftin tekrar barışarak boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen ailenin büyük çocukları olan Pınar Doğru’nun ise Ankara’da üniversite öğrenimine devam ettiği ifade edildi.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnşaatın beton kalıpları çöktü
İnşaatın beton kalıpları çöktü
Kamyonet takla attı: 1 ölü
Kamyonet takla attı: 1 ölü
Feci kazanın sebebi kiraz
Feci kazanın sebebi kiraz
TIR devrildi çocuk öldü
TIR devrildi çocuk öldü
 Tüfekle oyun ölüm getirdi  
 Tüfekle oyun ölüm getirdi  
Vale terörüne dur diyen yok
Vale terörüne dur diyen yok
Kardeş kavgası kanlı bitti
Kardeş kavgası kanlı bitti
Ülke genelinde 'kumar' baskını
Ülke genelinde 'kumar' baskını
3. kattan düşen işçi öldü
3. kattan düşen işçi öldü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim