Bir aile yok oldu

Aile içi şiddet mağduru genç, babasının beylik silahıyla dehşet saçtı. Feci olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru (17), uyudukları sırada emekli polis olan babasının beylik silahıyla annesi Suna (41) ve babası Adem Doğru'yu (47) beş kez ateş ederek vurdu. Sahur vakti silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra elindeki silahla apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru'yu ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mert Ali Doğru, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden anne, baba ve oğullarının cenazeleri, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aile içi şiddet yaşanıyordu

Doğuya tayininin çıkması üzerine yaklaşık 3 ay önce emekliye ayrılarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Adem Doğru’nun uzun yılardır eşiyle sorunlar yaşadığı, birkaç yıl önce darp yüzünden evden uzaklaştırma aldığı, Suna Doğru’nun ise geçtiğimiz yıl eşine boşanma davası açtığı ancak daha sonra çiftin tekrar barışarak boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen ailenin büyük çocukları olan Pınar Doğru’nun ise Ankara’da üniversite öğrenimine devam ettiği ifade edildi.

İHA