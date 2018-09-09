Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93274
ALTIN
246.750
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2965
EURO
7.3714

Bir anda dehşeti yaşadı

Balıkesir'de iş yerinde beslediği yavru köpekleri gezdiren Leyla Hazar, kimliği belirsiz kişiler tarafından, "Burada köpek gezdiremezsin" denilerek saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Hazar, hastaneye kaldırıldı  

09 Eylül 2018 Pazar 19:50
Bir anda dehşeti yaşadı

Balıkesir'de iş yerinin bahçesinde baktığı yavru köpekleri düzenli olarak her gün gezdiren iş yeri sahibi Leyla Hazar, "Burada köpek gezdiremezsin" diyen kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Kafasına atılan büyük bir taş parçası ile ağır yaralanan Hazar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili bilgi veren Hazar şahıslardan şikayetçi olduğunu ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti.

İş yerinde beslediği köpeklerin hepsinin aşılı ve karneli olduğunu söyleyen mağdur Hazar, "Güvenlik amaçlı besliyorum. Onları bağlı tutuyorum bütün gün. Akşam gezdirmeye çıkarttığımda mahallede kapısının önünde oturan iki tane genç bey, bir tane bayan bana orada köpek gezdiremeyeceğimi ve neden gezdirdiğimi hakaretlerle, tehditlerle söylediler. Ben de orasının onlara ait bir mesken olmadığını belirterek bundan sonra çok rahatsız oluyorlarsa o tarafa geçmeyeceğimi söyledim" dedi.

'Küfür ve hakaretlere de maruz kaldım'

Kendisinin uygun bir dille konuşmasına rağmen çirkin küfür ve hakaretlere maruz kaldığını ifade eden Hazar, "Oradaki bir bayan tehditlerle taşları aldı üzerime doğru geldi. Önce bir vurma çabası oldu. Omzuma ya da koluma vurdu.

Ben de kendimi savunup elimi uzatmak isterken bu sefer büyük bir taşı aldı başıma attı. O arada polis arayacağımı söyledim. Bayan hızlı bir şekilde kaçtı. Bayanın peşinden gidemedim çünkü gerçekten canım çok yanıyordu ve kanlar içerisinde kalmıştım. Polis geldi, ambulansı aramışlar. Şu anda da hastanede gözlem altındayım, darp edildim" şeklinde konuştu.

Haberi alır almaz Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine giden Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuzkut ise olayın çok vahim bir durum olduğuna dikkat çekti.

Olayın yaşandığı esnada saldırıya uğrayan Leyla Hazar ile telefonla görüştüğünü söyleyen Oğuzkut, "Leyla hanımın olayında 2 dakika önce beraber telefonda görüşüyorduk. Küfürleri duydum, darp sesini duydum. Leyla hanımın bağırdığını duydum. Ama ondan sonra iletişimimiz koptuğu için olayın ne olduğunu anlayamadım. Fakat çok kötü laflar geliyordu arka taraftan. Hemen hastaneye geldik." şeklinde tepkisini gösterdi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taziye evini basan 2 şahıs tutuklandı  
Taziye evini basan 2 şahıs tutuklandı  
Kilis'te feci yangın: 1 çocuk öldü
Kilis'te feci yangın: 1 çocuk öldü
Sapanca’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Sapanca’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aksaray'da otobüs faciası: 6 ÖLÜ 44 YARALI
Aksaray'da otobüs faciası: 6 ÖLÜ 44 YARALI
Önce kafasına vurdular, sonra ateş ettiler
Önce kafasına vurdular, sonra ateş ettiler
Japon turist tramvayın altında kaldı
Japon turist tramvayın altında kaldı
Kaynanaya hakaret boşanma sebebi sayıldı
Kaynanaya hakaret boşanma sebebi sayıldı
Tesisatçı 'şeytana uydu'
Tesisatçı 'şeytana uydu'
İnşaat işçisi metrelerce yukarıdan temele düştü
İnşaat işçisi metrelerce yukarıdan temele düştü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim