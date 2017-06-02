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Bir anlık dalgınlık öldürüyordu

Van’da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarptığı kişi ile aynı noktada kırmızı ışıkta geçen iki aracın karıştığı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bir anlık dalgınlık öldürüyordu
Van’da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarptığı kişi ile aynı noktada kırmızı ışıkta geçen iki aracın karıştığı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. MOBESE kameralarından alınan görüntülerdeki kazaların ilki Beşyol Meydanı'nda yaşandı. Kavşakta dönüşünü dar alan bir kamyonet, solundaki otomobilin ön kaputunu söktü. Yine kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi eski belediye binası önünde meydana gelen kazada ise koşarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişi, özel halk otobüsünün altında kaldı. MOBESE kameralarına yansıyan diğer iki görüntü ise Van-Gevaş-Çatak yol ayrımında kaydedildi. İkisi de aynı istikamete giden iki farklı aracın farklı zamanlarda kırmızı ışıkta geçmeleri sonucu yaşanan kazalar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İHA
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Anahtar Kelimeler:
VanTrafik KazalarıMOBESE
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