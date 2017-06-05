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Bir anlık sinirle evlat katili oldu

Yalova'da baba oğul arasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandı.

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Bir anlık sinirle evlat katili oldu
Yalova'da baba oğul arasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandı. Kızgın baba oğlunu av tüfeği ile ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hasan Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi Bay Çıkmazında birlikte yaşayan baba Z.D. (58) ile oğlu Hasan Demirci (37) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede artan tartışma sebebiyle çılgına dönen baba Z.D, evde bulundurduğu ruhsatsız av tüfeği ile oğlu Hasan Demirci'ye yakın mesafeden 1 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cesedi otopsi yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Baba Z.D. ise gözaltına alındı. Z.D'nin ilk ifadesinde oğluyla bir süredir geçimsizlik yaşadıklarını, son kavgalarında da kendini kaybettiğini ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
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