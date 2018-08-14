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Bir fabrika daha cayır cayır yandı  

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir mimari yapı malzemeleri fabrikasında yangın çıktı

14 Ağustos 2018 Salı 15:30
Bir fabrika daha cayır cayır yandı  

Dev fabrika cayır cayır yanıp küle dönerken, itfaiye ekipleri yangına 20 araçla müdahale ederek söndürdü. Yangın, Arifiye ilçesi Hanlıköy 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde bulunan mimari yapı malzemeleri fabrikasında meydana geldi. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Durumu gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Merkez grup amirliği olmak üzere ilçelerden de gelen 20’ye yakın itfaiye aracı yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın esnasında içeride işçinin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, fabrikada yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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