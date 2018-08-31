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Bir fabrika daha yandı

31 Ağustos 2018 Cuma 19:06
Bir fabrika daha yandı

Son zamanlarda artan fabrika yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Başakşehir’de bulunan bir çorap fabrikasında yangın çıktı

Kısa sürede büyüyen yangına 6 ilçeden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler tedavi altına alındı.  Yangın, saat 05.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden fabrikanın bodrum katındaki iplik deposunda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine 6 ilçeden itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları da hastaneye kaldırıldı.
İHA

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