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Bir fabrika daha yandı

İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında önceki gece başlayan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti

13 Temmuz 2018 Cuma 17:19
Bir fabrika daha yandı

Kilometrelerce uzaktan bile görülen yangın, 8 saatlik bir çalışmanın sonucunda zorla kontrol altına alındı. Yangın Torbalı ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangın bir anda büyüdü.

Tekstil atıklarını elyaf keçeye dönüştüren fabrikanın deposunda ham maddeden kaynaklı çıkan yangın için onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar yaşanan yangında alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Kilometrelerce öteden görülen yangın 8 saatlik çalışma sonunda güçlükle söndürüldü. Fabrikada büyük maddi zararın oluştuğu belirtilirken, bölgede söndürme çalışmaları uzun süre devam etti.

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