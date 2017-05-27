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Bir facia olabilirdi

Antalya’da bir inşaatın beton dökümü esnasında çöken tabiyede şans eseri yaralanan olmadı

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Bir facia olabilirdi
Olay, dün saat 11.30 sırasında Konyaaltı ilçesi, Liman Mahallesi 34 Sokak üzerinde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatta meydana geldi.
Sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler, dubleks bölümünün betonunu dökmek üzere çatıya çıktı. İşçiler beton pompası aracılığıyla döküm işinin sonuna geldiği esnada kalıp tabiyesinin orta bölümü biranda göçtü. Çöken bölümde şans eseri hiçbir işçinin olmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Sağlam bölümde kalan işçiler büyük bir panik içinde zemine indi. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Tüm işçilerin dışarı çıktığının belirlenmesiyle rahat bir nefes alındı. İşçiler, tabiyenin beton pompasının çarpması sonucu çöktüğünü, beton firması çalışanları ise kalıpların sağlam yapılmaması nedeniyle çöktüğünü ileri sürdü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. İHA
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