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Bir genç daha uyuşturucudan öldü

Üniversite mezunu bir genç tuvalette can verdi. 'Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama' mezunu bir genç yüksek dozda eroini damardan aldığı tuvalette hayatını kaybetti

29 Haziran 2018 Cuma 17:31
Bir genç daha uyuşturucudan öldü

Adana'da 'Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama' mezunu bir genç yüksek dozda eroini damardan aldığı tuvalette hayatını kaybetti. Merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'nde tuvalete gelen vatandaş bir el gördü.

Vatandaş kapıya vurdu ancak ses gelmeyince polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir kişinin tuvalette yüksek dozda damardan şırınga ile eroin alarak hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kısa sürede şahsın Mersin Üniversitesi (MEÜ) Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama mezunu Ceyhun Karataş (27), olduğu belirlendi.

Gencin bir süredir uyuşturucu kullandığı tuvalete de eroin kullanmaya geldiği ancak yüksek dozda uyuşturucu alınca hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca tuvalette enjektör ve eroin almakta kullandığı diğer malzemelerde ele geçirildi. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

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