Bir gün sonra cansız bedeni bulundu

Kartal sahilde eşiyle birlikte tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve bir süre sonra da kaybolan Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kulaoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

Pazar günü Kartal sahilinden adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla birlikte özel teknesiyle denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre içerisinde denizde kaybolmuştu. Kulaoğlu'nun eşi ve çocuğu deniz polisi tarafından tekneden alınarak kurtarılmıştı.

Serkan Kulaoğlu ise önceki gün yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin uzun süren aramalarının ardından Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine dün öğle saatlerinde ulaşıldı. Dalgıçların yaklaşık 40 metre derinlikte bulduğu Kulaoğlu'nun cesedi, sahile getirildikten sonra Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.