Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96687
ALTIN
185.587
DOLAR
4.6316
STERLİN
6.0758
EURO
5.3705

Bir gün sonra cansız bedeni bulundu

Kartal'da su alan teknesini tamir etmek için denize atladıktan sonra kaybolan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nun cesedi bulundu

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:33
Bir gün sonra cansız bedeni bulundu

Kartal sahilde eşiyle birlikte tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve bir süre sonra da kaybolan Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kulaoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

Pazar günü Kartal sahilinden adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla birlikte özel teknesiyle denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre içerisinde denizde kaybolmuştu. Kulaoğlu'nun eşi ve çocuğu deniz polisi tarafından tekneden alınarak kurtarılmıştı.

Serkan Kulaoğlu ise önceki gün yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin uzun süren aramalarının ardından Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine dün öğle saatlerinde ulaşıldı. Dalgıçların yaklaşık 40 metre derinlikte bulduğu Kulaoğlu'nun cesedi, sahile getirildikten sonra Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 yılda 75 bin can yitip gitti
10 yılda 75 bin can yitip gitti
Annesinin feryatları yürek burktu
Annesinin feryatları yürek burktu
Sünnet düğünü kana bulandı
Sünnet düğünü kana bulandı
Tarım işçileri yola saçıldı 3 ÖLÜ
Tarım işçileri yola saçıldı 3 ÖLÜ
Takla atan araçta 2 kişi öldü
Takla atan araçta 2 kişi öldü
Aynı yerde yeni bir facia yaşanıyordu
Aynı yerde yeni bir facia yaşanıyordu
Oğlunu beklerken kazada can verdi
Oğlunu beklerken kazada can verdi
Müşteri markette dayak yedi
Müşteri markette dayak yedi
Konsere giden gençler kaza geçirdi
Konsere giden gençler kaza geçirdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim