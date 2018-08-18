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Bir hayat daha baharında soldu

Adana’da uyuşturucu madde kullanan 28 yaşındaki genç 'altın vuruş' yaparak hayatını kaybetti. Polis ekipleri inceleme yaptığı sırada Volkan K.’nin yakınları gelerek olay yerinde sinir krizi geçirdi

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:58
Bir hayat daha baharında soldu

Olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi yakınında meydana geldi. Çukurova Üniversitesi’ne ait Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği zeytin bahçesinde sabah devriye yapan tarla bekçileri, yerde yatan bir şahıs fark etti. Şahsın yanına yaklaşan bekçi, yerde hareketsiz yattığını gördü ve seslendiğinde cevap alamaması sonucu durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sabah saatlerinde belirtilen adrese gelen polis ekipleri ve 112 acil ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede isminin Volkan K. (28) olduğunu belirledi. İnceleme sonucu Volkan K.’nin vücuduna uyuşturucu madde enjekte ederek öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olay çevresinde inceleme yaptığı sırada Volkan K.’nin yakınları gelerek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Volkan K.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
İHA

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