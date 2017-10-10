Bir numarayı ikna edememişler

Davanın 29'uncu celsesinde, darbe girişimi gecesi Akıncı Hava Üssü'nde nöbetçi olan eski astsubay Erkan Çoban savunma yaptı.

Çoban, darbe girişimi gecesi nöbetçi olduğunu, kursiyer teğmenlerin kendilerinden silah ve mühimmat istediğini, bunları teslim ettikten sonra Akıncı Üssü 143. Filo'ya geçtiklerini anlattı. Filo koridorunda, FETÖ'nün sivil imamlarından Kemal Batmaz'ı elinde tabletle gördüğünü savunan Çoban, savunmasını şöyle sürdürdü: "Filodan dışarı çıkarken denizci giyinmiş birini gördüm. Bu denizcinin yanından geçerken, 'Bir numarayı ikna edemedik, ikna olmuyor' dediğini duydum. Bu kişi Ömer Faruk Harmancık idi. Bir başka kişinin de 'Gerekirse halka sıkın' dediğine şahit oldum. Bu kişinin de Timurcan Ermiş olduğunu anladım."

Sanık Çoban, hain terör örgütü ile irtibat veya iltisakının bulunmadığını, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Söz alan sanık Timurcan Ermiş ise 143. Filo'nun yerini bilmediğini, hiç gitmediğini, darbe girişimi gecesi sivil kıyafet giymediğini iddia ederek, 'HTS, kamera kayıtları ve sanığın 155-156 görüşme içerikleri'nin incelenmesini istedi.

AA