Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103128
ALTIN
152.066
DOLAR
3.6688
STERLİN
4.8334
EURO
4.3239

Bir numarayı ikna edememişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

10 Ekim 2017 Salı 15:43
14 Okunma
Bir numarayı ikna edememişler

Davanın 29'uncu celsesinde, darbe girişimi gecesi Akıncı Hava Üssü'nde nöbetçi olan eski astsubay Erkan Çoban savunma yaptı.

Çoban, darbe girişimi gecesi nöbetçi olduğunu, kursiyer teğmenlerin kendilerinden silah ve mühimmat istediğini, bunları teslim ettikten sonra Akıncı Üssü 143. Filo'ya geçtiklerini anlattı. Filo koridorunda, FETÖ'nün sivil imamlarından Kemal Batmaz'ı elinde tabletle gördüğünü savunan Çoban, savunmasını şöyle sürdürdü: "Filodan dışarı çıkarken denizci giyinmiş birini gördüm. Bu denizcinin yanından geçerken, 'Bir numarayı ikna edemedik, ikna olmuyor' dediğini duydum. Bu kişi Ömer Faruk Harmancık idi. Bir başka kişinin de 'Gerekirse halka sıkın' dediğine şahit oldum. Bu kişinin de Timurcan Ermiş olduğunu anladım."

Sanık Çoban, hain terör örgütü ile irtibat veya iltisakının bulunmadığını, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Söz alan sanık Timurcan Ermiş ise 143. Filo'nun yerini bilmediğini, hiç gitmediğini, darbe girişimi gecesi sivil kıyafet giymediğini iddia ederek, 'HTS, kamera kayıtları ve sanığın 155-156 görüşme içerikleri'nin incelenmesini istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetö15 TemmuzAkıncı Hava ÜssüAkıncı üssüSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim