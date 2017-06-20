Bir yılda 56 çocuk işçi öldü

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma önergesinde, Kasım 2016 itibariyle 18 yaş altında çalışan çocuk sayısının 101 bin 650 olduğunu söyledi.

Bu rakama çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenlerden bakmakla yükümlü olanların dâhil olmadığını belirten Gürer, zorunlu eğitimin 12 yıl olduğu ülkemizde, en az 100 bin çocuğun eğitimlerini yarıda bırakarak çalışmak zorunda bırakıldığının anlaşıldığını ifade etti.

2016 yılında TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştığının tespit edildiğini ifade eden Gürer, "2012 yılında 32 çocuk, 2016 yılında 56 çocuk iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirmiştir. Artış dikkate alındığında bu bağlamda yeni düzenlemelerde gereklidir. Çocuk işçiler ve eğitimleri sorunun ülkemizde ciddi anlamda çözüm bekleyen önemli sorunlardandır. Çocuk işçiliğin ve okulu bırakarak çalışma zorunda kalışın nedenleri çok boyutludur” ifadesini kullandı.

YENİ MESAJ/ANKARA