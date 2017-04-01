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Bir yol çalışması kazası daha

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Bir yol çalışması kazası daha
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami T. idaresindeki otomobil, Gülüşkür Köprüsü'nü geçip Kovancılar ilçesi istikametine seyir halindeyken yol çalışmasını fark etmeyerek boşluğa uçtu.
Kazada otomobilde bulunan Muhittin D. ve Makbule T. hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçta bulunanların Osmaniye'den Bingöl'e gittikleri öğrenildi. Kaza ilgili soruşturma sürüyor. İHA
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Elazığ-Bingöl KarayoluKaza
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