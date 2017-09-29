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Biri bebek iki çocuk araç içinde mahsur kaldı 

Bakırköy'de aracının içinde çocuklarını bırakıp kısa süreliğine işlerini halletmeye giden anne, anahtarı arabada unuttu

29 Eylül 2017 Cuma 17:00
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Biri bebek iki çocuk araç içinde mahsur kaldı 

Aracın kapısının kilitlenmesi ile içeride mahsur kalan bebeğin ve küçük kız çocuğunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Büyük paniğin yaşandığı olayda, çocuklar itfaiyenin camı kırmasıyla kurtuldu. Olay, önceki Bakırköy Florya’da meydana geldi. Aracından inen bir anne aracın anahtarını arabanın içerisinde bıraktı ve kısa süreliğine başka bir yere gitti.

Araç kendini kilitledi. Araç içerisinde bulunan bir bebek ve küçük bir kız çocuğu mahsur kaldı.

 Aracın yanına gelen anne kapıları açamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi çocukları korkutmamak için aracın arka kelebek camını kırarak aracın kapılarını açtı. Bu sırada telaşlanan anneyi çevrede bulunan vatandaşlar yatıştırdı. Kapıları açılan araçtan çocuğunu kucağa alan anne uzun süre çocuğuna sarıldı. Öte yandan, tüm bu yaşanan panik anları kameralara yansıdı. İHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyçocukAnneAnatharAraba
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