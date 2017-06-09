Biriken gaz bomba gibi patladı

Olay geçtiğimiz 28 Mayıs günü Erzurum ’un Oltu ilçesi İpekçayır Mahallesinde bulunan maden ocağı şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede aşçılık yapan Mustafa Polat (68) olay günü arkadaşlarına sahurda yemek ısıtmak için tüpü yakmak istedi. Polat, tüp yanmayınca kuzine sobayı yakmak için çırayı ateşledi. O sırada mutfağa dolan gaz patladı. Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Polat, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alındı. Şantiyede aşçı olarak çalıştığını belirten 68 yaşındaki Mustafa Polat, yaşadığı şok patlamanın etkisinden kurtulamazken gözyaşları içerisinde şöyle anlattı:

"3 yıldır şantiyede aşçı olarak çalışıyorum. O gün gece çalışan arkadaşların sahurda yiyeceklerini ısıtmak için tüpü açtım. Tüp yanmadı. Orada kuzine soba vardı. Onu yakıp onun üzerinde ısıtayım dedim. Bu sırada çırayı ateşleyince biranda bir patlama meydana geldi. Biriken gaz sarmış mutfağı. Beni kaldırıp havaya fırlattı patlama. Kendime geldiğimde her tarafımı ateş sarmıştı. Üzerimde bulunan peştamal giysilerim yanıyordu. Kendimi can havliyle dışarı attım."