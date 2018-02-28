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Bisküvi yüklü TIR devrildi

Antalya'da bisküvi yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:49
Bisküvi yüklü TIR devrildi

Mesut Yılmaz (35) yönetimindeki 70 FL 077 plakalı bisküvi yüklü tır, Akseki-Manavgat karayolu Alaçeşme Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, tırın sürücüsü Yılmaz ile araçtaki Mustafa Canatan (56) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Akseki-Manavgat karayolu trafiğe kapandı. Bölge trafik ekipleri, karayolunu kullanmak isteyen araçları başka güzergahlara yönlendirdi. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTIR
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