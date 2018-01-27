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Bitcoin server hırsızları yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir elektronikçiye önceki gece saatlerinde giren hırsızlar 450 bin TL değerindeki Bitcoin server’larının bulunduğu cihazı çaldı

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:56
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Bitcoin server hırsızları yakalandı

Sakarya’da bir elektronikçiye giren hırsızlar 450 bin TL değerindeki Bitcoin serverlarının bulunduğu cihazı çaldı.Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Y.E.A.’ya ait elektronik dükkanına aynı gecede 3 kere gelen hırsızlar, 450 bin TL değerindeki Bitcoin serverlarının bulunduğu cihazı, 6 laptop ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Ofiste bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını 27 yaşındaki R.A. ile 33 yaşındaki V.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan titiz çalışma sonrasında şüpheli şahısların İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde oldukları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla şahısları yakalayarak Sakarya'ya getirdi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.Öte yandan olayla ilgili tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaAkyazıElektronikçiBitcoinServer
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