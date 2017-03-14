Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde menfeze döşenmiş 6 adet mutfak tüpüne yerleştirilmiş yaklaşık 500 kilo EYP imha edildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 13.03.2017 günü Bitlis Tatvan-Hizan Harayolu Hazo Boğazı mevkiinde kablo komutalı 1 adet EYP 6 adet 12 kilogramlık 80’er kilo amonyum nitrat ve mazot karışımı olduğu değerlendirilin mutfak tüpü içine yerleştirilmiş yaklaşık 500 kilo el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edilmiştir. Bahse konu EYP, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi. İHA
Bitlis'te faciadan dönüldü
Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde menfeze döşenmiş 6 adet mutfak tüpüne yerleştirilmiş yaklaşık 500 kilo EYP imha edildi.
14 Mart 2017 Salı 15:01
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