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Bloke ettikleri para 23.5 milyon

Adana merkezli 9 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 104 kişinin hesabında bloke edilen paranın miktarı 23.5 milyon liraya ulaştı

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:39
Bloke ettikleri para 23.5 milyon

Adana merkezli 9 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 104 kişinin hesabında bloke edilen para miktarı 23.5 milyon liraya ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bin polisin katılımıyla Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Antalya, Diyarbakır, Mardin ve Tokat’ta 13 Şubat günü bahis operasyonu başlattı.

Daha önceden belirlenen 138 adrese şafak vakti baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında çete lideri S.A.'nın eşi Y.A.'nın da bulunduğu 26’sı kadın 104 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, gözaltına alındıkları yerlerden Adana’ya getirildi. Polis 104 kişinin yaklaşık bin 500 banka hesabı olduğunu ve ayrı ayrı her ülkenin para biriminden döviz hesabı açtıklarını da tespit etti. Operasyon yapıldığı gün polis 15.5 milyon liraya el koymuştu. Ancak bu para daha sonra 18.5, şimdi ise 23.5 milyona çıktı.

Ev kadınları üzerine hesaplar açılmış

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürerken, polis de çetenin, internet üzerinden oynanan bahislerden elde edilen paranın transferinde kullanılan ve çoğunluğu ev kadınları tarafından açılan bin 500 hesaptaki para trafiği mercek altına aldı.Söz konusu hesaplarda bulunan tam 23.5 milyon liranın bloke edildiği öğrenildi. Bu miktarın daha da artması bekleniyor.

Operasyonda ele geçirilen 2 adet tabancanın, daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için balistik incelemeye alındığı öğrenilirken, zanlıların ev ve iş yerlerinde el konulan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarların da bilişim uzmanlarınca mercek altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Çete, 73 paravan şirket kurup 14 ülkeye hayali ihracat yaptıkları da belirlenmişti. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.
İHA

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