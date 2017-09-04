Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bolu’da 80 hektarlık alan kül oldu

Bolu’nun Göynük ilçesinde önceki gün başlayan ve 3 bölgede etkili olan orman yangınında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 80 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi

Bu haber kez okundu.

Bolu’da 80 hektarlık alan kül oldu
Bolu’nun Göynük ilçesi İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkiinde yol kenarında bulunan otlara atılan izmaritle başlayan orman yangını ikinci gününde bazı bölgelerde devam ediyor. Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte çalışmaya başlayan itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri bugün de sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına devam etti.
Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan yaptığı açıklamada, yangının bir bölgede devam ettiğini ve oranın da kontrol altında tutulduğunu ifade ederek, “Şehir dışından gelen takviye ekiplerle birlikte dünden itibaren çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yangının 3 farklı bölgede etkili olmasından dolayı zorlu bir süreç yaşandı. Şu anda 2 bölgede yangın tamamem kontrol altına alınmış durumda ve soğutma çalışması yapılıyor. Yangının az da olsa devam ettiği diğer bölge ise iş makineleri ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış durumda. Orada da söndürme çalışması devam ediyor” dedi.
Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterlerinin bölgede çalışma yaptığını söyleyen Kazan, “Aynı zamanda helikopterlerle hasar tespit çalışması da yapılıyor. Şu an için net bir rakam vermek zor ama yangın yaklaşık 80 hektarlık bir alanda etkili olduğu tahmin ediliyor” şeklinde konuştu. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Göynük Belediye Başkanı Kemal KazanBolu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100