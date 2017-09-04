Bolu’da 80 hektarlık alan kül oldu

Bolu ’nun Göynük ilçesi İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkiinde yol kenarında bulunan otlara atılan izmaritle başlayan orman yangını ikinci gününde bazı bölgelerde devam ediyor. Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte çalışmaya başlayan itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri bugün de sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına devam etti.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan yaptığı açıklamada, yangının bir bölgede devam ettiğini ve oranın da kontrol altında tutulduğunu ifade ederek, “Şehir dışından gelen takviye ekiplerle birlikte dünden itibaren çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yangının 3 farklı bölgede etkili olmasından dolayı zorlu bir süreç yaşandı. Şu anda 2 bölgede yangın tamamem kontrol altına alınmış durumda ve soğutma çalışması yapılıyor. Yangının az da olsa devam ettiği diğer bölge ise iş makineleri ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış durumda. Orada da söndürme çalışması devam ediyor” dedi.