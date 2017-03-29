Bomba teröristlerin elinde patladı

İzmir'in Buca ilçesinde, peş peşe meydana gelen iki patlamada faciadan dönüldü. Bir bomba teröristin elinde patlarken, teröristlerin eylem planı boşa çıktı. Olayda eylem hazırlığında olan iki teröristten birisi hayatını kaybederken, diğer terörist yaralandı.

Buca Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak üzerinde bir araçta patlama olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri, olay yerine intikal etti. Bölgeye gelen polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği araca doğru yöneldiğinde ikinci bir patlama daha meydana geldi. Ekipler, 20 dakika arayla meydana gelen patlamalar sonucu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin yanı sıra, İstihbarat Şube Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ile asayiş ekipleri patlama yaşanan bölgelerde inceleme yaptı. İlk patlamada otomobilin içerisinde bir teröristin hayatını kaybettiği, sürücü koltuğundaki diğer teröristin de yaralı olduğu görüldü.

Bölgede çalışma yürüten İzmir emniyeti başka patlamalara karşı son derece dikkatli olurken, bölgeye bomba uzmanı köpeklerde getirildi. Diğer çöp konteynerlerinde de olası patlamaları karşı belediye ekipleri de uyarıldı. Öte yandan, yaralı terörist patlayıcıları farklı noktalara koyduklarını söyledi. İki teröristin ise PKK ile bağlantısı olduğu saptandı. Yaralı terörist ise ismi açıklanmayan bir hastaneye kaldırıldı.

Amaç korku oluşturmaktı

Son zamanlarda önemli operasyonlara imza atan İzmir emniyeti, el yapımı patlayıcılarla amacın vatandaşlar üzerinde korku ve panik havası oluşturmak olduğunu ifade etti. Öte yandan, önceki gün eylem hazırlığında olan MLKP 'li teröristlere yapılan baskınlardan sonra bu olayın gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Hainlerin ellerinde patlama