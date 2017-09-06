Bombacı, polis merkezine komşuymuş

Mersin’in Yenişehir ilçesindeki MİT binasına bombalı eylem hazırlığındaki bir terörist 50. Yıl Karakolunun önünde vurularak etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün saat 08.15 sıralarında Yenişehir ilçesi, 50. Yıl Polis Merkezi Amirliği’ne 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkek şahıs görülmesi üzerine şüpheli şahsa "dur" ikazında bulunuldu. Ancak "dur" ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam eden şahıs, omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirildi.

Bombalı eylem hazırlığındayken vurularak etkisiz hale getirilen 19 yaşındaki Abdulkadir E. isimli teröristin, 3 yıldır ailesiyle birlikte polis merkezinin 100 metre yukarısında 3 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşadığı ortaya çıktı. Ayrıca teröristin 2 kardeşinin de Suriye'de DEAŞ üyesi olarak öldüğü belirlendi.

DEAŞ üyesi olabilir

Polis ekipleri olayın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından teröristin cesedi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başsavcı Ercan, teröristin saldırı hazırlığındayken 'dur' ihtarına uymaması üzerine vurularak etkisiz hale getirildiğini, DEAŞ terör örgütü üyesi olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti.

3 yıldır polis merkezine yakın oturuyormuş