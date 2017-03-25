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Bombalı eylemlerde kullanacaklardı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda Lice ilçe kırsalında bombalı araç olarak kullanılabileceği değerlendirilen 1 otomobil ile 4 motosiklet ele geçirildi

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Bombalı eylemlerde kullanacaklardı
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; teröristlerin tespiti, yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi maksadıyla yapılan adli çalışmalara ve operasyonel faaliyetlere devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında; BTÖ mensuplarınca yağmalanmış bir taşıtın, bomba yüklü olarak bulunduğu, önümüzdeki günlerde sansasyonel eylemlerde kullanılabileceği yönünde elde edilen istihbari bilgiye istinaden, 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren Lice ilçesi Çınarlı ve Kuruca Köyü kırsal alanında operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında yapılan temas araması neticesinde; BTÖ mensuplarınca Muş ilinde yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 1 otomobil ve 4 motosiklet olmak üzere toplam 5 araç ile 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu araçlar, Patlayıcı Madde İmha Uzmanlarınca kontrol edilmesini müteakip, detaylı inceleme yapılması maksadıyla Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na çekilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulmuş, olay ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. İHA
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