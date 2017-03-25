Bombalı eylemlerde kullanacaklardı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda Lice ilçe kırsalında bombalı araç olarak kullanılabileceği değerlendirilen 1 otomobil ile 4 motosiklet ele geçirildi

25 Mart 2017 Cumartesi 15:43 Bu haber kez okundu.