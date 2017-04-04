Bombalı saldırı olayıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Mersin 'de 2 polis memurunun yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Pazartesi sabah saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Söğütlü kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen polis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdüren Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan saldırıyla ilgili bölgedeki güvenlik kameralarının da incelendiği, yapılan incelemelerde şu ana kadar faillere ilişkin net bir görüntünün tespit edilemediği ifade edildi. Patlayıcının ise önceden bir poşet içerisinde demire bağlandığı ve uzaktan patlatıldığı kaydedilirken, bombanın cinsiyle ilgili kriminal incelemelerinin sürdüğü belirtildi. Pazartesi saat 07.20 sıralarında meydana gelen saldırıda, yol güvenliğini sağlayan ekip otosu içerisindeki polis memurları Hayrullah Poyraz ile Olcay Solak yaralanmış, yaralı polisler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. İHA