Bombayı yol kenarına tuzaklamışlar

Tunceli jandarma timleri nin düzenlediği operasyonda 65 kilogram amonyum nitrat, yol kenarına tuzaklanmış bomba düzeneği, 2 kaleşnikof, 3 adet el bombası ile termal silah dürbünü ele geçirilirken operasyonda polis şapkası da bulunması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı timleri, il sınırları içerisinde "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-73" operasyonu düzenledi. Operasyonda patlatılmaya hazır halde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 10 adet kalaşnikof şarjörü, çok sayıda fişek, 1 adet termal silah dürbünü, 65 kilogram amonyum nitrat, 4 adet tüp, 1'i araç 3 adet telsiz, 1 adet güvenlik kamerası, 1 adet polis şapkası, çok sayıda yaşamsal, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirdi.