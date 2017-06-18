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Bonzai bir can daha aldı

Şişli Fulya'da önceki gün kız arkadaşından ayrılınca bunalıma giren şahıs, iddiaya göre "bonzai" adlı sentetik uyuşturucu madde kullanması sonucu hayatını kaybetti

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Bonzai bir can daha aldı

Olay, Şişli Fulya Kozacık Sokak'ta meydana geldi. Bayan kuaförü olduğu öğrenilen İsmail Karalı (38) önceki gün kız arkadaşından ayrıldı. Bunalıma girdiği öğrenilen Karalı, gece saatlerinde "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı. Genç adam, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde kendisine ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Polis ekipleri, içeriye girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Elinde sigara izmariti olan şahsı polis ekipleri uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda şahsın öldüğü belirlendi. Ardından polis ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verdi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şahsın asıl ölüm nedeni yapılan inceleme sonucu netlik kazanacak. 

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Bonzai Bir Can Daha Aldı
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