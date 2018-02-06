Bonzai, bir genci hayattan kopardı

3 Şubat Cumartesi günü Yenimescit Mahallesi Kısmet Sokak üzerinde uyuşturucu krizine giren ve ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki Kenan Kabael, durumunun ağırlaşması nedeniyle Edirne’ye sevk edildi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Kabael’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanede bekletilirken, Keşan’daki evinde yakınları sinir krizi geçirdi.

Başsağlığı dileklerinde bulunmak üzere cenaze evinde toplanan Kenan Kabael’in yakınları, uyuşturucu madde satıcılarına beddua etti.Sakinleştirici ilaçlar sayesinde ayakta durmaya çalışan Kenan Kabael’in annesi Mutlu Kabael ise 4 çocuğundan birisini bozai yüzünden kaybettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum.

Gencecik Kenan’ım 18 yaşında öldü. Morga koyduk onu. Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın. Canım çok yanıyor. Bu bonzaiye el koyun. Size yalvarıyorum. Çok mücadele ettim ama ben çocuğumu kurtaramadım. Keşan’a bir el atın" dedi.

İHA